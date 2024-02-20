葉劉反駁「香港玩完論」，中國大好友羅奇：論述乏力及錯誤。

昔日中概股大好友、摩根士丹利亞洲前主席羅奇（Stephen Roach）此前撰文，提及港股表現不濟，甚至直指「香港已玩完」(Hong Kong is over)。其後行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀在報章撰文反駁「香港玩完論」，認為經濟發展不能只看股市，又稱導致港股低迷由於資金不能流入，始作俑者為美國，更強調「香港有排玩」。最新羅奇在社交平台發文回應，指葉劉淑儀將香港困境歸咎美國的論述，是非常無力的反駁，又指她錯誤指其沒有到訪香港。