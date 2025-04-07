葉氏化工：關稅衝擊短期銷售 未來3年擬內地併購

葉氏化工未來3年會以打造「精美化工企業平台」為目標，圖右起為葉俊、葉鈞及葉氏化工執行董事及財務總裁何世豪。

關稅引爆環球資產市場震盪之餘，不同企業亦有不同衝擊。葉氏化工(408)行政總裁葉鈞指，集團銷售額不足一成為直接出口，相關影響不大，惟目前仍難評估下游客戶影響，最終影響仍不明確，但估計無可避免會衝擊今年銷售額並出現倒退。不過他指，部分客戶早前為規避對華關稅而轉向東南亞設廠，惟目前美國關稅政策波及全球，不排除有客戶因而回流內地，長遠有利集團業務。

可調動資金 5 至 6 億 不考慮海外收購

對於葉氏化工未來計劃，葉鈞指未來3年會以打造「精美化工企業平台」為目標，主要方向是以併垂直購方式擴闊集團業務，增加更多支柱令平台更穩健。他又指，集團目前負債率低兼具高靈活性，可調動作併購的資金約5至6億元，並認為借貸比率30%為可接受水平，而去年底水平為16.7%。