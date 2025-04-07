葉氏化工：關稅衝擊短期銷售 未來3年擬內地併購

關稅引爆環球資產市場震盪之餘，不同企業亦有不同衝擊。葉氏化工(408)行政總裁葉鈞指，集團銷售額不足一成為直接出口，相關影響不大，惟目前仍難評估下游客戶影響，最終影響仍不明確，但估計無可避免會衝擊今年銷售額並出現倒退。不過他指，部分客戶早前為規避對華關稅而轉向東南亞設廠，惟目前美國關稅政策波及全球，不排除有客戶因而回流內地，長遠有利集團業務。
可調動資金5至6億 不考慮海外收購
對於葉氏化工未來計劃，葉鈞指未來3年會以打造「精美化工企業平台」為目標，主要方向是以併垂直購方式擴闊集團業務，增加更多支柱令平台更穩健。他又指，集團目前負債率低兼具高靈活性，可調動作併購的資金約5至6億元，並認為借貸比率30%為可接受水平，而去年底水平為16.7%。
葉鈞強調，收購會審慎及分散形式進行，料未來3年收購1至2間企業，並主要考慮內地業務獨特、具技術含量、生意額約在2至3億元的企業，不考慮作海外收購。集團戰略投資總經理葉俊指，在2023至2024年內地上市審批變得嚴謹後，企業估值變得合理，因而出現不少收購機會。
集團又透露，葉氏最近在內地投資兩個項目，包括一間從事印刷電路板(PCB)油墨企業，以及去年投資一家從事電車電池UV噴墨技術的企業，後者未有銷售產品。兩企合共投資額約5,000萬元。
建塗需求低迷 玩具塗料升幅理想
集團去年三大業務的業績方面，葉鈞指在經濟逆風下，去年油墨業務表現仍良好，銷售及利潤均顯著增長，主要由於集團積極搶佔大額生意；至於塗料業務受累建築行業低迷而銷售及利潤皆下跌，惟工業需求、尤其玩具塑膠塗料則上升，尤其泡泡瑪特(9992)相關升幅理想。至於潤滑油銷量及利潤則保持平穩。