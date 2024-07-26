董宇輝離開東方甄選　品牌「與輝同行」每年貢獻純利過億元人民幣

東方甄選（1797）知名直播主董宇輝離職，並同意出售董宇輝個人直播間「與輝同行」平台100%股權，代價超過7,658萬元人民幣。據公告指，董宇輝目前是「與輝同行」公司的董事及總經理。董宇輝離開公司後，對東方甄選未來收入會否構成影響？

有大行分析指，董宇輝的離開將對東方甄選產生重大影響。摩根大通表示，董宇輝的直播頻道在東方甄選的商品交易總額中約佔一半，離職將產生重大影響，但對新東方的影響是可控，因東方甄選在公司收入僅佔約20%。

而花旗則指出，東方甄選減少對明星直播依賴，專注自有品牌可持續成長，通過重新定位以實現可持續成長。

「與輝同行」是流量之王？

董宇輝對內地電商直播行業而言，可謂「流量之王」，他的「與輝同行」直播間，曾邀得多位明星、名人，包括影星劉德華、導演張藝謀等。