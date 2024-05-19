蔡金強：救樓市方向正確 料加快內地樓市經濟見底

對內地今次的救樓市措施，奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強認為，這次除了規模夠大，對比過去的救市措施還顯示出決心，以這政策規模看，料經最高層的同意。他相信，措施的方向是正確的，但不會馬上刺激樓價反彈，而是有助內地樓市以致中國經濟加快見底。

上周五，內地金融監管機構再度以政策組合拳救樓市；從市民需求方面，包括人民銀行下調首次置業和第二套房的首期比例到15%和25% ；取消首次置業和第二套房利息的利息設限，讓銀行自定按揭利息等，另外，也在爛尾樓甚至土地供給和問題上出招；推動活化樓市，包括在去年1000億元的住房租賃貸款支援計劃外，在面向全國設立規模3000億元的保障房再貸款；此外，地方政府也會酌情以收回或收購等方式，處置已出讓的閒置存量住宅用地，以緩解資金困難的房企；商品房庫存較多城市，政府可用合理價格收購部分商品房改作保障房。