蔡金強：救樓市方向正確 料加快內地樓市經濟見底

對內地今次的救樓市措施，奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強認為，這次除了規模夠大，對比過去的救市措施還顯示出決心，以這政策規模看，料經最高層的同意。他相信，措施的方向是正確的，但不會馬上刺激樓價反彈，而是有助內地樓市以致中國經濟加快見底。
上周五，內地金融監管機構再度以政策組合拳救樓市；從市民需求方面，包括人民銀行下調首次置業和第二套房的首期比例到15%和25% ；取消首次置業和第二套房利息的利息設限，讓銀行自定按揭利息等，另外，也在爛尾樓甚至土地供給和問題上出招；推動活化樓市，包括在去年1000億元的住房租賃貸款支援計劃外，在面向全國設立規模3000億元的保障房再貸款；此外，地方政府也會酌情以收回或收購等方式，處置已出讓的閒置存量住宅用地，以緩解資金困難的房企；商品房庫存較多城市，政府可用合理價格收購部分商品房改作保障房。
曾任花旗研究部主管的蔡金強在他自己的社交媒體指，措施除了從買方入手，也從土地供應、存量樓盤等多方面著手，方向是正確的；對比沒採用太急進的招數去短期催谷樓價，更為適合。
他相信，措施未必會馬上令樓價起刺激作用，即便力度未必足夠，但如果方向正確，可以繼續按需要增加，比如保障房再貸款基金規模，是可以加碼的。
他認為，措施有助令內地樓市加速見底。他本來預計，內地樓價要再跌2-3成，在2025年才有機會見底，並在2-3年後才可以回升；但在目前措施下，料有機會提前在明年一季度見底，主要觀察在房地產相關投資、賣地和項目動工會否改善；與此同時，料也有助中國經濟提前見底。
至於對內房企業的幫助，暫時料對一些在邊際線的企業如龍湖(960)、萬科(2202)有助，而一些國企的內房也會利好；暫仍不清楚是否對普遍內房也能利好。