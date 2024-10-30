藍籌季績｜中銀上季經營溢利升6% 淨息差持平

中銀香港首3季計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為436.04億元，增長10.4%。(資料圖片)

中銀香港(2388)公布9月底止第三季提取減值準備前的經營溢利142.29億元，按年升6.1%；提取減值準備前的淨經營收入多5%，至184.79億元。累計首9個月，提取減值準備前的經營溢利錄414.44億元，升13.4%；提取減值準備前的淨經營收入538.15億元，多10.7%。

中銀指，首3季計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為436.04億元，增長10.4%，由平均生息資產增長9.9%帶動；淨息差持平於1.62%。期內淨服務費及佣金收入多2.7%，至74.12億元。

減值準備淨撥備多逾 6 億元

另，中銀首3季減值準備淨撥備為33.23億元，上升6.43億元，主要由於本年宏觀前景轉弱，更新預期信用損失模型參數，引致撥備增加，去年同期則因模型參數有所改善而錄得撥回。單計第三季，減值準備淨撥備為12.42億元，增0.44億元，主要由信貸組合變化所帶動。