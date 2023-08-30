藍籌放榜｜中銀半年多賺35%增派息 淨息差擴至1.45%

中銀香港(2388)公布截至6月底止半年純利169.98億元，按年多34.7%；淨利息收入232.08億元，多51.5%，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入249.88億元，上升42%主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。至於淨服務費及佣金收入49.14億元，少9.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀及基金分銷佣金收入按年分別下降31.4%及13.9%，基金管理佣金收入亦較去年同期減少34.6%。集團半年每股盈利1.6077元；每股中期息0.527元，增17.9%。