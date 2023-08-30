藍籌放榜｜中銀半年多賺35%增派息 淨息差擴至1.45%

中銀香港(2388)公布截至6月底止半年純利169.98億元，按年多34.7%；淨利息收入232.08億元，多51.5%，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入249.88億元，上升42%主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。至於淨服務費及佣金收入49.14億元，少9.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀及基金分銷佣金收入按年分別下降31.4%及13.9%，基金管理佣金收入亦較去年同期減少34.6%。集團半年每股盈利1.6077元；每股中期息0.527元，增17.9%。
中銀業績｜中期息0.527元
中銀半年單計利息收入572.49億元，多1.6倍；淨息差1.45%，擴大0.47個百分點，主要由於市場利率相對去年同期處於高位的機遇，積極主動管理資產及負債，貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升，抵銷了存款定存化的影響。存貸比率為69.8%，多0.46個百分點；貸款及其他帳項減值準備淨撥備為12.25億元，減少29%。
集團普通股權一級資本比率19%，較去年底多1.49個百分點；一級資本比率錄20.75%，增1.45個百分點。
截至6月底，客戶存款總額24,634.98億元，較去年底增加3.6%。定期、短期及通知存款多12.5%，儲蓄存款下降4.7%，即期存款及往來存款下降4.8%。支儲存款佔比為47.6%，少4.1個百分點。
中銀今日收報21.65元，無升跌。