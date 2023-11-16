藍籌放榜｜聯想中期盈利跌60%派息8仙，方案服務將推動盈利能力。

聯想期內收入273.1億元，按年下跌19.78%，毛利率為17.5%，按年增長0.6個百分點，主要由於方案服務業務集團高利潤業務貢獻增加。單計第二季，股東應佔盈利2.49億元，按年下跌53.95%，每股盈利2.09美仙，收入144.1億元，按年下跌15.68%。按地區劃分，美洲地區收入按年下降幅度低於集團平均水準，為17%，亞太區（不包括中國）收入跌14%，中國市場收入表現仍疲弱，下跌25%。

聯想表示，上半年智能設備業務集團收入及經營溢利分別按年下降22%及28%，主要因集團於期內較早時間，跨渠道清理過剩個人電腦庫存。

至於第二季出現強勁韌性及改善跡象。銷售按季增長12%，超過9%的10年平均水準，惟因高基期效應；而基礎設施方案業務收入跌17%；方案服務業務收入升14%，經營溢利升7%。

聯想指，方案服務業務集團的高利潤業務推動集團盈利能力，而智能設備業務集團的利潤率亦因新機型更新及效率改善而有所提升，並承諾於未來3年內累計投資10億元，以擴展其人工智能能力。集團的個人電腦業務在今年最後一個季度穩步增長，已準備就緒實現同比復甦。