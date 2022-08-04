藍籌放榜｜長和中期賺190億 中期息增5%

長江和記實業(001)指，截至今年6月底止中期普通股股東應佔溢利為190.88億元，按年升4.3%，收益總額2,296.2億元，增8.1%，稅前盈利279.6億元，漲一成，中期息每股派0.84元，多5%。

主席李澤鉅指，隨著各國放寬或全面取消防疫措施，業務所在多個市場之經濟活動回升。然而，香港及內地新冠肺炎疫情仍令人擔憂，封城及活動限制影響在當地之業務。全球供應鏈中斷，聯同能源及食品價格上漲，將整體通脹率推至多年高位，尤其歐洲，財政及貨幣政策反應迴異，導致貨幣匯率更添波動。全球股票及債務資本市場亦相當動盪。因應經營業務所在若干市場陷入衰退之風險上升，集團持續大幅下調對本年度及下年度之增長預期。

EBITDA 按年增 5%

按IFRS 16前基準，以呈報貨幣計算之EBITDA及EBIT均按年增長5%。撇除主要外幣貶值帶來之不利兌換影響，以當地貨幣計算，EBITDA及EBIT則升9%，主要由於港口部門及Cenovus Energy之表現較佳，以及今年1月完成合併後集團印尼電訊合資企業之貢獻上升。良好表現因策略交易所帶來之一次性收益較少、零售部門因內地封城及電訊部門主要因意大利表現遜色，以及所有電訊業務之整體折舊增加，令貢獻減少而部分抵銷。

他續指，該集團將持續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報，同時維持穩健之財務實力，確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。將不斷尋求與提高股東價值核心策略一致之可持續發展業務機會。若業務或能源商品價格並無任何不可預見之轉差情況，俱備條件維持穩定之增長步伐並於下半年及來年續取得穩表現。