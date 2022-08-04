藍籌放榜｜長實半年賺129億 香港物業收益多47倍

長江實業集(1113)指，上半年純利129.3億元，按年漲54.8%，每股盈利3.55元，飆58%，中期息每股派0.43元，增近半成。

主席李澤鉅指，內地經濟正在恢復，中央落實以穩經濟為前提之政策措施，務求在經濟成果與審慎抗疫舉措考量之間取得平衡，推動經濟平穩健康發展。香港經濟表現於上半年度受新冠肺炎疫情影響回落，在環球經濟惡化情況下，預料本地出口、消費 及投資於下半年度將受到衝擊。經濟復甦將取決於疫情緩解與相關防疫措施持續放寬。

他續指，今年是香港回歸祖國25周年，在國家堅實支持下，肯定本港之國際金融中心，以及航運、貿易中心地位，有利香港繼續發揮其獨特優勢，秉持堅毅不撓精神開展更多機遇，為經濟發展作出貢獻。本地樓市受剛性需求支持，惟將繼續由房屋政策及利率走向主導。

物業銷售收入揚 38%

至於期內物業銷售收入203.97億元，升38%，主要包括去年已於香港竣工的 Sea to Sky住宅單位銷售；及內地上海發展興建的世紀盛薈廣場之銷售。其中香港涉127.48億元，飆近20倍，內地涉74.36億元，瀉47%。上半年收益為80.54億元，揚1.7%，香港佔54.22億元，漲47倍，內地涉25.63億元，瀉67%。

土地儲備 7600 萬方呎

該集團擁有可開發土地儲備(包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業)約7,600萬方呎，其中500萬方呎、6,700萬方呎及400萬方呎分別位於香港、內地及海外。

期內物業租務收入29.93億元，跌逾一成，其中零售涉11.21億元，減15%，寫字樓亦跌15.6%，至11.3億元。上半年收益24.26億元，少16.2%，香港涉19.95億元，挫11%，內地佔1.95億元，瀉33%。