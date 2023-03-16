藍籌放榜｜長實去年多賺2% 末期息1.85元

長江實業集團(1113)公布去年底止全年純利216.83億元，按年多2.1%，期內收入563.41億元，減少9.3%，金融工具由錄得收益24.95億元，變虧損1.48億元，每股盈利5.98元，末期股息增3.4%，至1.85元，全年派息多3.6%，至2.28元。

租務收入少 12.7%

集團期內已確認物業銷售收入257.56億元，按年少31.9%，主要包括香港Sea to Sky和21 Borrett Road第1期的住宅單位及車位銷售；上海商用發展物業－世紀盛薈廣場的銷售；及廣州逸翠莊園和北京譽天下的住宅單位銷售。期內物業租務收入58.43億元，按年少12.7%，而零售及寫字樓物業租務持續受疫情影響。

集團可開發土地儲備約7,500萬方呎，其中700萬方呎、6,400萬方呎及400萬方呎分別位於香港、內地及海外。

主席李澤鉅表示，隨世界各國以及中港兩地通關，及對外經濟活動復常，縱然香港經濟過去一年因環球經濟環境欠佳而受影響，去年生產總值持續收縮，本地經濟於今年料將有穩定增長。儘管面對外圍各種挑戰，香港憑藉國家堅實支持，將繼續發揮其作為國際金融、創科、貿易及航運中心定位及優勢，在參與國家發展計劃作為對外橋樑之同時，促進香港長期繁榮穩定。受加息影響，本地樓市難免受壓，惟剛性需求不變，房屋政策及利率走向將繼續主導樓市。