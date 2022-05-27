藍籌業績｜業績優預期 阿里巴巴高開12%

阿里巴巴(9988)業績勝預期，港股承接美股高開，較昨日收市升12.2%。集團美國預託證券昨夜顯著升14.8%。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，近期政府發出清楚訊息，表明平台經濟在經濟發展有重要角色。集團承諾協助消費者達到更好生活，幫助商家推動技術創新，同時密切留意政策發展，確保公司符合監管要求。

張勇在分析員電話會議上表示，4月份整體收入出現低單位數的負增長，而在中國零售市場下，淘系實物成交上月按年降幅略高於10%，但5月下旬內地物流快速恢復，正在消化此前積壓包裹，很多商戶正為「天貓618」做好準備，目前觀察到有意參加618的商家及核心產品數目錄得按年增長。

他指出，社會物流體系相比於4月已有很大程度的恢復，但消化積壓包裹仍需要一些時間。而考慮到無法控制且難以預測疫情帶來的風險和不確定性，不會提供今年財務指引。隨着集團因應不斷變化的經濟和競爭環境而調整營運，公司將繼續產生強勁的經營現金流，以保持戰略靈活性。

「618」購物節活動有明顯較好趨勢

對於「618」購物節活動，張勇說，從商家報名踴躍程度、核心商品數量等，較去年都有明顯較好趨勢，集團會全力支持，增加投入，加速商家流動資金流轉等，亦希望未來疫情繼續得到控制，為活動創造更好條件。

阿里上季非公認會計準則淨利潤197.99億元(人民幣，下同)(約230億港元)，按年減少24.4%，收入2,040.52億元，增8.9%。季度虧損擴大至162.41億元，去年同期蝕54.79億元，主要是所持有的上市公司股權投資的市場價格下跌，每股虧損0.76元。

累計全年計，阿里錄純利619.59億元，大減58.8%，非公認會計準則淨利潤1,363.88億元，跌20.7%，收入8,530.62億元，升18.9%，每股盈利2.84元，維持不派息。期內應收螞蟻集團股息39.45億元，為螞蟻首次向股東派息。