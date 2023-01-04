蘋果近兩年來首次跌穿2萬億美元 舜宇受累股價下挫 擬發債今起路演

蘋果公司（Apple Inc.）股價下挫3.7%，令公司市值在2021年3月以來首次在2萬億美元以下收市。雖然有報道稱，蘋果最大外判iPhone廠的生產力已回復至正常水平的九成，不過市場仍然憂慮環球經濟放緩及高通脹對產品需求的影響。

《路透社》報道，Exane BNP Paribas分析員Jerome Ramel將公司評級從「跑贏大市」下調至「中性」，並且大削目標價40美元至140美元後，蘋果股價下跌4%至124.60美元。Ramel將2023財年的iPhone出貨量目標從2.45億部下調至2.24億部，反映製造商富士康的供應鏈問題以及消費者削減高端手機支出。

Bokeh Capital Partners分析員Kim Forrest亦表示，蘋果的客戶群以高端消費者為主，但亦可能受到所有產品價格高企的影響。

蘋果公司一年前成為史上首家達到3萬億美元市值的。以公司目前的股價計算，該公司市值為1.98萬億美元，緊隨其後的是微軟（Microsoft），目前市值1.78萬億美元。蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta Platforms目前總市值在標準普爾500指數權重約18%，低於2020年的24%。

受蘋果股價持續下挫拖累，舜宇光學（2382）今早下跌6.5%，升守90元，最新報89.65元，開市約一小時成交金額已達2.78億元。

舜宇光學建議發行美元計值可持續發展掛鈎債券，今日開始相關路演，所得款項淨額擬用於現有債務再融資。公司公告並未有提及發債規模，公司將尋求債券於香港聯交所上市。