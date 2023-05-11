蘋果iPhone業績超預期 誰能成為終極贏家？

港股焦點集中於中特估已維持約兩個月時間。早前已跟各位分享兩頭部署: 一邊高息保障的中特估類，另一邊是成長類股份。成長類中的科技股已跌至一仆一碌，就算季度數據理想亦助力不大。今日再與各位分享另一個成長故事。對，這是一個故事。真正要看基本面發展亦有待時間驗證，高偉電子 (1415.HK) 就是故事主角。

手機景氣見底

2023年手機銷量不佳已是街知巷聞的事: 已有多家調研機構預測2023年手機市場的情況或許仍不樂觀，市場調研機構Strategy Analytics報告預測，2023年，全球智慧手機出貨量預計將略有下降，同比下降1%，2024年將同比增長3%。 此外，2023年全球手機出貨量將同比下降4%，2024年反彈至同比增長2%。

原因簡單，疫情期間社交活動減少。對手機攀比炫耀的需求減少。再者功能上的乏善足陳亦令替換需求減少。拐點現時放於2023年中以後，預計在手機需求不是消失，只是延後。在新興市場需求上升，5G替換及預期下半年換機更新周期到臨下手機需求又重新增長。