蘋果iPhone業績超預期 誰能成為終極贏家？

港股焦點集中於中特估已維持約兩個月時間。早前已跟各位分享兩頭部署: 一邊高息保障的中特估類，另一邊是成長類股份。成長類中的科技股已跌至一仆一碌，就算季度數據理想亦助力不大。今日再與各位分享另一個成長故事。對，這是一個故事。真正要看基本面發展亦有待時間驗證，高偉電子 (1415.HK) 就是故事主角。
手機景氣見底
2023年手機銷量不佳已是街知巷聞的事: 已有多家調研機構預測2023年手機市場的情況或許仍不樂觀，市場調研機構Strategy Analytics報告預測，2023年，全球智慧手機出貨量預計將略有下降，同比下降1%，2024年將同比增長3%。 此外，2023年全球手機出貨量將同比下降4%，2024年反彈至同比增長2%。
原因簡單，疫情期間社交活動減少。對手機攀比炫耀的需求減少。再者功能上的乏善足陳亦令替換需求減少。拐點現時放於2023年中以後，預計在手機需求不是消失，只是延後。在新興市場需求上升，5G替換及預期下半年換機更新周期到臨下手機需求又重新增長。
蘋果一季度業績驚喜源於iPHONE
蘋果 (AAPL.US) 於上季度業績中，手機部份相當驚喜: 季度iPhone銷售收入513億美元，超過預期490億美元。是歷年同期最佳表現。在風雨飄搖經濟大環境下打出此數字，部份原因是在印度等新興市場獲得了新用户。雖然按季收入升幅不明顯，但可以預期蘋果會較其他手機品牌先行走出谷底。
高偉已砍掉重練
要說蘋果產業鏈中，港股多會想到瑞聲 (2018.HK) 及舜宇 (2382.HK); 但於佔比上，蘋果佔了高偉的約99% 收入 (2022年全年數據)。過去高偉主要供應iPhone 前置鏡頭 (像素低，技術要求不高)，近年已開始拓展到後置鏡頭及潛望鏡頭這些較高技術及毛利率的產品。
2020 年，立景創新（立訊集團子公司）入主高偉，成為主要控股公司。立訊集團下立訊精密 (002475.CH) 有為蘋果供應聲學、馬達、天綫、連接器等部份。入主將更有利高偉於技術層面上的提升以及從蘋果上獲得更多的份額。事實上，自2020年入主後，高偉的股價已水漲船高，而估值亦向舜宇及瑞聲拉近。
自蘋果於月初公佈季度業績後，高偉成交於淡靜港股大市中亦可以轉為活躍。股價更一度拉升回至20天線以及保力加通道中部。行業估值比較，明年預測市盈率未達12倍; 對比頭部企業舜宇 19倍有明顯差距。若iPhone 勢頭保持，公司估值升至17-18倍市盈率也不為過。
先訂立20元目標價，這目標價與現時市場目標價一致。加上高偉已被納入滬深港通，手機產業鏈一向為北水鍾愛，相信6、7月份要達目標價不難。
作者：李明德Create Lee
大聖資產管理有限公司投資經理。作者為證監會持牌人士。本人或其客戶可能持有上述股票
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