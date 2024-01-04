虛幣動態｜比特幣高位急插一成 蒸發今年升幅

比特幣(Bitcoin)突然暴跌，踏入新年一度突破45,000美元創近兩年高，據CoinDesk顯示過去24小時由高位45,489.8美元，急跌至最低位40,838美元，急瀉逾4,651美元或10.2%，現報43,057美元，挫5%，蒸發今年升幅。 加密貨幣交易平台Cube.Exchange首席執行官Bartosz Lipiński對傳媒表示，美國證券交易委員會(SEC)是否批准現貨比特幣買賣基金(ETF)前景正在加劇波動，市場現有點超買了。 SEC 一旦拒批ETF 恐再瀉兩成 資產管理公司Matrixport分析師Markus Thielen預計SEC將在本月拒絕所有比特幣ETF提案，最近申請仍未達到批准前必須滿足的要求。SEC一旦拒批比特幣ETF，比特幣恐在短時間內暴跌約20%，陷入36,000至38,000美元。

另外，根據Coinglass數據，過去24小時內，加密貨幣市場累計爆倉金額超過6億美元，這是自去年12月11日以來最大爆倉金額。爆倉人數接近17.6萬人。1個小時內加密貨幣市場全網合約爆倉4.92億美元，其中多單爆倉4.68億美元。 其他虛幣受累重挫 其他虛幣方面，以太幣現報2,226美元，瀉5.8%，瑞波幣(XRP)重挫9%，報約0.576美元。狗狗幣(Dogecoin)報約0.08美元，跌9.5%。