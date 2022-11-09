虛幣FTT曾急瀉35% 拖累比特幣失二萬美元關

虛擬貨幣再起風暴。虛擬貨幣交易所FTX代幣FTT昨急挫，過去24小時最低曾報15.09美元，由高位23.44美元插逾35%，至晚上8時45分報16.97美元，瀉25%，市值約22億美元，連帶其他虛擬貨幣齊走低。據CoinDesk顯示，比特幣(Bitcoin)失守2萬美元，曾報19,706美元，減4.9%；以太幣(Ethereum)報1,477.4美元，挫6.3%；狗狗幣(Dogecoin)跌13%，報約0.1012美元；Solana代幣(SOL)挫近一成。

市場憂重演LUNA事件

據報道指，對沖基金Alameda Research被爆大量資產和抵押品皆是同系FTX所發行的代幣FTT，市場恐FTT出現流動性問題，甚至引發如早前LUNA事件，一度出現用戶擠提，加上市傳其競爭對手、虛擬貨幣交易所幣安(Binance)行政總裁趙長鵬於社交網站披露有意悉售所持FTT，亦加劇市場震盪。

幣安去年退出FTX股權，獲約21億美元等值的FTT及BUSD，趙長鵬稱沽貨過程盡量減低對市場影響，預期需時數月，又指悉售FTT是吸取了LUNA迅間崩盤的教訓。