虛擬貨幣對沖基金三箭資本被頒令清盤

外電報道，知名虛擬貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）因債權人索償，被英屬處女群島的法院下令清盤，並已委任顧問公司Teneo兩名合夥人處理清盤事宜。

三箭資本有兩名前瑞信交易員Zhu Su和Kyle Davies創立，據報高峰期時管理資產超過100億美元。三箭網站資料，三箭已投資了一系列去中心化金融平台，如Aave和dYdX，以及StarkWare等加密基礎設施公司。

數碼資產經紀Voyager早前已表示，三箭資本未能如期償款貸款，其中包括價值3.5億美元的USDC穩定幣，以及15,250比特幣，按27日的價格計算價值3.23億美元。該經紀公司表示，這段期間將努力維持平台運作，並履行客戶訂單和提款。Voyager此番言論，相信是試圖抑制恐慌情緒在整體加密幣市場蔓延。

全球虛擬貨幣今年以來持續下跌，並於上月美國錄得破紀錄的通脹數據觸發美國大幅加息憂慮，令虛擬貨幣狂瀉至新低。三箭資本驚爆融資危約，引發市場憂心整個產業可能遭受波及。加密幣交易所Luno企業開發與國際事務副總裁Vijay Ayyar指出，三箭資本的資產價值與加密幣價格大幅滑落，這些都是利空消息。現在要注意的是，是否有任何大型加密幣業者曝險，這將造成問題擴散。