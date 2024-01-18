虛擬資產交易｜Aramex、DIFX兩交易平台涉欺詐 證監會：提防「好得令人難以置信」投資機會

證監會和警方周四（18日）告誡公眾，提防涉及宣稱是虛擬資產交易平台的兩家實體的涉嫌欺詐行為。有關實體分別以「Aramex」及「DIFX」的名稱運作。證監會與警方指，在兩宗個案中，透過監察及調查虛擬資產交易平台相關非法活動的聯合工作小組交流情報。 證監會及警方注意到，Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場（Dubai Financial Market）上市的物流公司的名稱非常相似；DIFX採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似。兩實體均沒跡象顯示與其他公司有關聯。

要求投資者存入資金至指定銀行帳戶 證監會和警方表示，Aramex假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天群組。在這些聊天群組內，聲稱是投資專家的人士向有興趣投資加密貨幣的受害人推介Aramex營運的網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳戶以作投資之用，但之後便無法提取他們的資金。 至於DIFX則是以與Aramex案件的相似手法，在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家的人士利誘投資者，並向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站。與Aramex的個案相同，受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶，但之後便無法提取他們的資金。