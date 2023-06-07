虛擬銀行｜存息驚現30厘！搶得到1個月速賺$2500

螞蟻銀行(香港)公布，新用戶即日起至6月30日，成功開通Ant Bank PayLater服務，並完成至少一筆交易，即可在6月10、20及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面搶首10萬元30厘年利率獎賞優惠券，有效期1個月，每人最多可搶1張，數量有限，先到先得！以10萬元計，30厘年息即1個月可賺2,500元。

而其他合資格新用戶亦可享首10萬元高達7厘存款利率獎賞，日日可賺息。除此之外，所有新Ant Bank PayLater用戶均可獲300元淘寶禮券。淘寶618購物節用Ant Bank PayLater免手續費更有優惠。

另外，在7月1日至9月30日，使用Ant Bank PayLater消費，即可獲雙倍AlipayHK積分，即每消費1元，可自動獲2個積分，積分可以當錢使，兌換率達1%。