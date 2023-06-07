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財經
2023-06-07 15:58:12

虛擬銀行｜存息驚現30厘！搶得到1個月速賺$2500

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虛擬銀行｜存息驚現30厘！搶得到1個月速賺$2500

螞蟻銀行新用戶有機會搶到30厘年利率獎賞優惠券。

螞蟻銀行(香港)公布，新用戶即日起至630日，成功開通Ant Bank PayLater服務，並完成至少一筆交易，即可在6102030日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面搶首10萬元30厘年利率獎賞優惠券，有效期1個月，每人最多可搶1張，數量有限，先到先得！以10萬元計，30厘年息即1個月可賺2,500元。

而其他合資格新用戶亦可享首10萬元高達7厘存款利率獎賞，日日可賺息。除此之外，所有新Ant Bank PayLater用戶均可獲300元淘寶禮券。淘寶618購物節用Ant Bank PayLater免手續費更有優惠。

另外，在71日至930日，使用Ant Bank PayLater消費，即可獲雙倍AlipayHK積分，即每消費1元，可自動獲2個積分，積分可以當錢使，兌換率達1%

虛擬銀行｜存息驚現30厘！搶得到1個月速賺$2500

螞蟻銀行新用戶成功開通Ant Bank PayLater服務，並完成至少一筆交易，即可搶首10萬元30厘年利率獎賞優惠券；圖為其網站。

簡化開戶流程 免文件最快1分鐘完成

另外，螞蟻銀行指為推動金融創新，全港首創簡化開戶流程，AlipayHK已認證用戶毋需遞交身分證明文件即可完成螞蟻銀行帳戶開立，最快只需1分鐘完成開戶流程。螞蟻銀行行政總裁梁妍勛表示，是次金融創新技術的突破屬全港首次，相信該突破能在安全合規的情況下，讓用戶享受虛擬銀行更方便、靈活的服務。

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