虛銀動態｜Mox獲發牌 可交易港股美股

虛擬銀行Mox指，正式獲得由證監會頒發的第1類(證券交易)牌照，將成為首家香港虛擬銀行推出香港及美國證券交易服務，亦代表著由存款及借貸業務，擴展到財富管理及投資服務。將透過金管局金融科技監管沙盒進行證券交易服務測試，並在今年較後時間逐步向客戶推出服務。該新服務將採用簡潔及易用的用戶界面，讓用戶可以輕鬆投資香港及美國證券。
該行行政總裁胡博思表示，憑著證券交易功能，可讓客戶直接在應用程式上輕鬆作出投資交易。致力為客戶提供與別不同銀行服務，協助他們持續增長財富的一個里程碑。
同時從投資及儲蓄中獲利
產品總監鮑志毅則指，客戶可在數分鐘內完成開立投資戶口，並設各種投資港股美股嶄新功能，如購買美國零碎股票，使投資組合更多元化及捕捉更多市場機會。客戶在靜待投資機會時的閒置資金亦能於現金帳戶中賺取利息而持續增長。新服務能讓客戶同時從投資及儲蓄中獲利，創造與別不同的體驗。
其簡單易用的應用界面將可向客戶立即展示證券投資組合的表現，而客戶亦可快捷及輕易完成交易，以作出快速投資決定。Mox Invest除將可以讓客戶投資香港及美國證券，還提供美股零碎股票交易服務，亦可購買任何合資格美國證券不足一股零碎股票，從購買小額證券開始起步投資。未來續推出更多新服務，旨在以易於使用及更智能的方法協助客戶推動財富增長。