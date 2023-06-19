虛銀動態｜Mox獲發牌 可交易港股美股

虛擬銀行Mox指，正式獲得由證監會頒發的第1類(證券交易)牌照，將成為首家香港虛擬銀行推出香港及美國證券交易服務，亦代表著由存款及借貸業務，擴展到財富管理及投資服務。將透過金管局金融科技監管沙盒進行證券交易服務測試，並在今年較後時間逐步向客戶推出服務。該新服務將採用簡潔及易用的用戶界面，讓用戶可以輕鬆投資香港及美國證券。

該行行政總裁胡博思表示，憑著證券交易功能，可讓客戶直接在應用程式上輕鬆作出投資交易。致力為客戶提供與別不同銀行服務，協助他們持續增長財富的一個里程碑。