蜜雪冰城｜傳明年赴香港上市　拆解「冰鮮檸檬水」平價原因 (更新)

內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」此前傳出赴港上市消息，最新已於香港旺角開設內地以外首間分店，因其低廉的價格令它在港開業首日已火爆全城，與另一知名內地品牌「喜茶」對撼。目前蜜雪冰城共有逾2.2萬家門店，到底蜜雪冰城為何賣得便宜又能賺錢？

蜜雪冰城賣得便宜又能賺錢？

蜜雪冰城的原料價格並不高，是因原料採購供應由自家建設。據其官網資料顯示，蜜雪冰城在2012年就開始搭建從生產到運輸的供應鏈。除了少數原料由供應商提供，大部分的核心原料由公司自產供應。

加上據內媒報道，蜜雪冰城產品原料簡單，以其產品「冰鮮檸檬水」為例，原料只有水、檸檬、檸檬漿、蜂蜜糖漿，相比其他使用天然及高品質原料的茶飲店，令多用非新鮮原料的蜜雪冰城有著先天價格優勢。

蜜雪冰城加盟費高達50萬人民幣

據內媒引述蜜雪冰城相關人士透露，加盟蜜雪冰城，首先要準備至少或需要50萬人民幣，包括設備6萬至8萬設備、原材料費5萬，裝修費5至8萬，保證金1萬，另加管理費、諮詢費、員工費用、加盟費等。

而不同地區的加盟費用亦不同，如北京地區賢合莊的加盟費為55萬人民幣，山東地區38萬人民幣。同時加盟商還需繳交5萬元保證金，僅3年期效。至於香港地區加盟費則未有數據。