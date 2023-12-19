蜜雪冰城｜傳明年赴香港上市　拆解「冰鮮檸檬水」平價原因 (更新)

內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」此前傳出赴港上市消息，最新已於香港旺角開設內地以外首間分店，因其低廉的價格令它在港開業首日已火爆全城，與另一知名內地品牌「喜茶」對撼。目前蜜雪冰城共有逾2.2萬家門店，到底蜜雪冰城為何賣得便宜又能賺錢？
▼蜜雪冰城香港店首日開業情況▼
蜜雪冰城賣得便宜又能賺錢？
蜜雪冰城的原料價格並不高，是因原料採購供應由自家建設。據其官網資料顯示，蜜雪冰城在2012年就開始搭建從生產到運輸的供應鏈。除了少數原料由供應商提供，大部分的核心原料由公司自產供應。
加上據內媒報道，蜜雪冰城產品原料簡單，以其產品「冰鮮檸檬水」為例，原料只有水、檸檬、檸檬漿、蜂蜜糖漿，相比其他使用天然及高品質原料的茶飲店，令多用非新鮮原料的蜜雪冰城有著先天價格優勢。
蜜雪冰城加盟費高達50萬人民幣
據內媒引述蜜雪冰城相關人士透露，加盟蜜雪冰城，首先要準備至少或需要50萬人民幣，包括設備6萬至8萬設備、原材料費5萬，裝修費5至8萬，保證金1萬，另加管理費、諮詢費、員工費用、加盟費等。
而不同地區的加盟費用亦不同，如北京地區賢合莊的加盟費為55萬人民幣，山東地區38萬人民幣。同時加盟商還需繳交5萬元保證金，僅3年期效。至於香港地區加盟費則未有數據。
此前據網上資訊顯示，蜜雪冰城首間門市選址在旺角彌敦道銀行中心地鋪，鄰近港鐵旺角站E2出口。網上圖片顯示，該店正在裝修，門口亦有大字寫上「香港首店即將開業」，以及主打產品 「冰鮮檸檬水」及「新鮮冰淇淋」（雪糕）字樣。
而首間在香港開業的茶飲「喜茶」，現時在本港則有3家分店，位於銅鑼灣、尖沙嘴及荃灣，全盛時期曾有6家分店。
蜜雪冰城營收逾百億人幣
至於蜜雪冰城上月曾傳出來港上市消息，但來港上市前，蜜雪冰城2023年2月已率先在內地A股市場IPO招股。
文件顯示，蜜雪冰城2021年營業收入為103.51億元，較2020年同期增長121.18%，而截至2022年3月尾，蜜雪冰城共有22,276家門店數量，位居中國現制茶飲行業第一位，門店網絡已覆蓋中國境內31個省份及自治區、直轄市，境外則有越南、印尼等地。
至於近期亦有其他5間茶飲計劃來港上市，包括古茗、茶百道、滬上阿姨及新時沏；本港地區亦有多間內地茶飲開業，「喜茶」、「COTTI COFFEE庫迪咖啡」、「茉酸奶More Yogurt」、「林香檸」、「茶救星球」、「檸濛濛」、「啊一檸檬茶」等。