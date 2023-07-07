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財經
2023-07-07 15:37:00

螞蟻集團｜中國據報向螞蟻集團罰款80億人民幣　料人行最快周五公布監管改革

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中國據報向螞蟻集團罰款80億人民幣，料人行最快周五公布監管改革。(資料圖片)

外媒引述知情人士透露指，中國內地最快在周五（7日）宣布對阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團，罰款約11億美元（折合約80億元人民幣），標誌結束近3年以來對該金融科技公司的監管整改。

周五（7日）阿里巴巴股價一度逆市衝高逾5%，高見86.7元。

路透：可能讓螞蟻集團重啟上市計劃

《路透社》引述消息人士報道，人民銀行預料會在數日內（最快周五），公布對螞蟻集團的處罰，是次亦為內地針對互聯網公司處罰中比較重處分的一宗事件。消息人士透露，經處罰過後，可能助螞蟻更順利獲得國內金融牌照，或能讓螞蟻重啟上市的計劃。

消息人士續指，今次是中國任命人行副行長潘功勝擔任黨委書記監管金融後，作出最大宗的罰款，又指潘功勝是其中一位促督對螞蟻進行整改的監管官員。

此外，螞蟻及中國人民銀行目前未有回應置評請求。

螞蟻原於2020年上市。(資料圖片)

螞蟻原於2020年上市

螞蟻原訂於2020年11月上旬在滬港兩地掛牌，但在上市前卻被叫停。從2021年4月螞蟻進行業務重組，包括致力爭取成為金融控股公司，其監管及資本要求與銀行相若。

至於創辦人馬雲，現於螞蟻沒有擔任董事或其他高層職位，過去他曾透過旗下公司間接持有螞蟻50.52%投票權，惟今年初，螞蟻進行重大股權結構變動，馬雲放棄實際控制權，並解除各股東一致行動人關係，令馬雲不再擁有螞蟻單一或共同行動股東擁有控制權。

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