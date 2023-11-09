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財經
2023-11-09 13:25:00

調查：本港私人貸款市場復甦　惟逾期還款率及壞帳上升

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環聯調查指，本港私人貸款市場復甦，惟逾期還款率及壞帳上升。

環聯調查指，本港私人貸款市場復甦，惟逾期還款率及壞帳上升。

香港私人貸款市場復甦。信貸資料服務機構環聯發表最新調查，指本港私人貸款市場有復甦，其中於客戶數目、新增貸款宗數及總貸款金額方面均較去年同期有所增長，新增貸款宗數按年增加7%；惟逾期還款率及壞帳有所上升，反映相關機構須加強風險管控能力。

環聯調查比較了本港數百家金融機構，在2023年及2022年3月至8月期間的私人貸款業務。調查結果顯示，與2022年同期相比，2023年的新增貸款宗數按年增加7%，同時總貸款金額亦同比上升4%。

銀行總客戶數目較財務公司優勝

調查顯示，銀行在私人貸款業務總客戶數目方面較財務公司優勝，按年增長7%，同期財務公司的總客戶數目則輕微下跌1%。然而，銀行及財務公司的新增貸款宗數均有所增長，其中銀行的增長幅度亦較財務公司略高；兩者的新增總貸款金額方面，財務公司的增長則優於銀行，出現較高增幅。

其中，財務公司方面，一線財務公司的新增貸款宗數同比增長達9%，仍屬市場最高；二線財務公司則更專注於金額較高的私人貸款申請，實際貸款金額總值只有一線財務公司17%，然而二線財務公司的新增總貸款金額按年大升27%。

二、三線財務公司逾期還款率及壞帳上升

調查結果又指，二線和三線財務公司，兩類公司的年度壞帳率分別按年錄得3.3%及3.4%的增幅。環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，儘管財務公司聚焦於服務規模較細的客戶群，其新增總貸款金額卻出現明顯增長，而更多機構，特別是財務公司，於提供私人貸款服務時更專注於特定的消費者群，具備先進且強大的風險管控能力變得更為重要。

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