調查：逾7成人退休儲備不足 需延遲12.8年才可退休

友邦香港最新發表的「AIA 理想退休生活調查」顯示，72%受訪者的退休儲備不足，平均需延遲12.8年才能退休。另外，近六成受訪者未有明確的退休儲蓄計劃，反映儘管受訪者普遍意識到退休後的財務壓力，仍未有「超前部署」以規劃理想退休生活。

調查又發現，強積金作為退休儲備的重要性往往被低估，受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。同時，大部分受訪者在作出強積金投資決策時亦感到困難與迷惘，有65%表示在揀選強積金基金時感到困難、57%不清楚各類基金的區別、56%不懂如何解讀表現、45%不清楚其強積金賬戶的實際年均投資回報。