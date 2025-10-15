調查：逾7成人退休儲備不足 需延遲12.8年才可退休

友邦香港最新發表的「AIA 理想退休生活調查」顯示，72%受訪者的退休儲備不足，平均需延遲12.8年才能退休。另外，近六成受訪者未有明確的退休儲蓄計劃，反映儘管受訪者普遍意識到退休後的財務壓力，仍未有「超前部署」以規劃理想退休生活。
調查又發現，強積金作為退休儲備的重要性往往被低估，受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。同時，大部分受訪者在作出強積金投資決策時亦感到困難與迷惘，有65%表示在揀選強積金基金時感到困難、57%不清楚各類基金的區別、56%不懂如何解讀表現、45%不清楚其強積金賬戶的實際年均投資回報。
投資取態方面，60後受訪者偏好配置混合資產基金於強積金投資組合，而Gen Z則明顯傾向股票基金。這兩類基金自強積金制度實施以來，於各基金種類中錄得最高平均年率化淨回報。整體而言，69%受訪者青睞強積金股票基金，其中41%看好香港股票強積金基金未來一年表現，北美及中國市場則分別獲36%及35%支持。
調查指，受訪者期望的退休年齡平均為62.2歲，理想退休儲備金為329.4萬港元。然而， 72%受訪者的退休儲備不足，平均缺口高達256.4萬港元，或需延遲12.8年退休，反映理想與現實之間出現落差。
友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，退休規劃愈早準備，愈能善用平均成本法及複息效應優勢，自9月3日AIA強積金順利加入「積金易」平台，我們繼續透過提供多元化的基金選擇及市場洞察，並推出如積金智「邦」手等前瞻性退休規劃工具，協助客戶「超前部署」退休生活。