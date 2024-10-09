調查：35%港人最近收入增加 惟44%受訪者稱經濟正衰退

香港信貸資料服務機構環聯今日發布今年第三季消費者脈搏調查，顯示更多香港消費者對財務前景持樂觀展望。環聯對香港成年消費者進行調查，發現與去年同期相比，35%受訪者表示家庭收入在過去3個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點。
年輕消費者財務流動性改善
相關樂觀情緒在Z世代消費者中最為顯著。超過一半(55%)受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季度的45%為高。同時，表示過去3個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41%，大幅下跌至30%，數據反映年輕消費者的財務流動性有所改善。
展望未來，香港消費者有信心收入可見持續增長，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。
25%擔心無法全數繳付至少一項帳單
儘管香港消費者對收入持樂觀展望，但他們對整體財務前景卻持不同看法。25%受訪者表示擔心可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年同期的17%大幅上升。該升幅凸顯消費者對個人財務穩健的憂慮日益增加，這可能是受通脹和市場波動等外在經濟因素影響。
60%將通脹列財務三大憂慮
環聯於調查中亦探討了受訪者對未來6個月家庭財務狀況的主要憂慮。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60%將其列為未來6個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一，其次為可能出現的經濟衰退(58%)和擔心有機會失業(49%)。事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加5個百分點。在更擔憂經濟衰退和通脹的情況下，39%受訪者表示加強了應急資金儲備；23%亦於過去3個月增加了退休金儲蓄。另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。相關趨勢亦已反映在今年中秋節本港餐飲業生意下跌10%中3。
經濟前景不明朗下致力保持財務韌性
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，調查揭示了複雜的消費者情緒，他們對未來持審慎樂觀態度。儘管消費者對收入增長和前景的信心明顯提升，特別是年輕世代，但同時亦見他們對財務穩健的憂慮日漸加劇。消費者正採取積極措施，包括增加儲蓄和調整開支等，顯示在面對經濟前景不明朗時他們致力保持財務韌性，這是印證市場表現成熟的一個正面訊號。
環聯2024年第三季消費者脈搏調查於2024年7月16日至29日期間，訪問了860名18歲或以上的香港消費者。此項季度調查根據收入、債務及身份盜用等因素，評估消費者的取態及其行為變化。