調查：35%港人最近收入增加 惟44%受訪者稱經濟正衰退

年輕消費者財務流動性改善

相關樂觀情緒在Z世代消費者中最為顯著。超過一半(55%)受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季度的45%為高。同時，表示過去3個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41%，大幅下跌至30%，數據反映年輕消費者的財務流動性有所改善。

展望未來，香港消費者有信心收入可見持續增長，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。

25% 擔心無法全數繳付至少一項帳單

儘管香港消費者對收入持樂觀展望，但他們對整體財務前景卻持不同看法。25%受訪者表示擔心可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年同期的17%大幅上升。該升幅凸顯消費者對個人財務穩健的憂慮日益增加，這可能是受通脹和市場波動等外在經濟因素影響。