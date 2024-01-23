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財經
2024-01-23 17:39:18

證監列未來3年四大策略 包括提升港全球競爭力

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證監列未來3年四大策略 包括提升港全球競爭力

證監會今天發表2024至2026年的策略重點，闡述其發展香港證券市場、應對風險及保障投資者的方針。(資料圖片)

證監會今天發表20242026年的策略重點，闡述其發展香港證券市場、應對風險及保障投資者的方針。證監指，面對資本市場的轉變及全球格局演化和科技進步所帶來的挑戰，將致力於持續推動市場發展，並同時維護香港市場的廉潔穩健和質素。未來3年，證監會將竭力於四大策略，包括維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害；提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力；以科技和ESG(即環境、社會及管治)引領金融市場轉型；及提高機構韌力及營運效率。

在提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力方面，該會指，將會透過擴大及完善市場互聯互通機制，深化與內地資本市場的聯繫，將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力。至於拓展海外網絡，則以擴大香港的發行人及投資者基礎為主，與海外監管機構探討潛在合作機會或連通市場的可能，積極參與制訂國際標準，並在國際證券事務監察委員會組織擔任領導角色，以繼續鞏固香港的國際地位。

證監又指，會審視香港的定位，以加強其在首次公開招股集資方面的能力，同時提升市場質素和流動性。而根據促進股票市場流動性專責小組的報告，落實其建議的中長期措施。

雷添良：進一步加強內地獨特橋樑角色

證監會主席雷添良表示，這份路線圖令證監較以往更具優勢，以堅定和創新的方式應對香港和其他地方的監管新挑戰，並勾勒出市場發展的路向。該會尤其致力發揮更積極的作用，以進一步加強香港作為聯通內地的獨特橋樑角色，將香港定位為人民幣業務及風險管理的離岸樞紐，以及支持國家發展和維護金融安全。

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證監會行政總裁梁鳳儀表示，即使現時的金融罪行手法層出不窮，但將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法，以及靈活地運用一系列資源和工具，藉此取得正面的監管成效。她補充說，在瞬息萬變的全球環境下，清晰和明確的訊息格外重要，策略重點將使公眾及持份者更加了解證監會的監管目標和政策。

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