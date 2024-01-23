證監列未來3年四大策略 包括提升港全球競爭力

證監會今天發表2024至2026年的策略重點，闡述其發展香港證券市場、應對風險及保障投資者的方針。證監指，面對資本市場的轉變及全球格局演化和科技進步所帶來的挑戰，將致力於持續推動市場發展，並同時維護香港市場的廉潔穩健和質素。未來3年，證監會將竭力於四大策略，包括維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害；提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力；以科技和ESG(即環境、社會及管治)引領金融市場轉型；及提高機構韌力及營運效率。

在提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力方面，該會指，將會透過擴大及完善市場互聯互通機制，深化與內地資本市場的聯繫，將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力。至於拓展海外網絡，則以擴大香港的發行人及投資者基礎為主，與海外監管機構探討潛在合作機會或連通市場的可能，積極參與制訂國際標準，並在國際證券事務監察委員會組織擔任領導角色，以繼續鞏固香港的國際地位。