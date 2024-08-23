證監會及聯交所就18C上市及SPAC併購短期修改　市值門檻最多下調33%

香港證監會及港交所旗下聯交所作出聯合公告，宣布短期修改《上市規則》，及修訂聯交所的指引文件，包括對特專科技公司（「18C」）上市時的最低市值，及特殊目的收購公司（SPAC）進行併購交易的獨立第三方投資規定作修改。當中「18C」上市市值門檻下調33%或20%。所有修改將於2024年9月1日生效，為期三年至2027年8月31日止。

當中特專科技公司上市時的市值門檻，如為已商業化公司：由60億元減至40億元；如為未商業化公司：由100億元減至80億元。

SPAC併購交易涉及的最低獨立第三方投資額（註6）將調減至以下較低者，即《主板上市規則》第18B.41條所載現時規定有關投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔的百分比或5億元；第三方投資者是否獨立，將按該投資者對SPAC併購交易作出相關投資的最終協議簽署之日以及直至繼承公司上市期間作為評定基準等。

港交所：增加香港吸引力和競爭力

港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所致力不斷審視及提升上市機制，確保能夠與時並進，增加香港資本市場的吸引力和競爭力。憑藉處理上市申請及相關交易獲得的經驗，進一步提升上市框架的彈性和活力。這些修改將為發行人和投資者提供更大的靈活性和清晰度，同時維護嚴格的監管標準。”