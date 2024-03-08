證監會季報披露上季虧轉盈因置業　香港註冊基金上季淨流入增179%

香港證監會發表最新季度報告，其中資產管理領域在上季表現強勁，當中在香港註冊成立的基金的淨資金流入，按季急升179%至335億港元；而2023年全年，有關淨資金流入按年升92.9%至871億港元。此外，證監會上季亦由虧轉盈，主因與添置物業相關。

截至2023年12月底，證監會認可的香港註冊基金資產淨值共1,733億美元（折合約1.35億港元），按年增長4.9%；而該會認可的非香港註冊基金同期資產，淨值則達至1.53億美元（折合約11.9萬億港元），按年增7.7%。

至於由證監會認可的單位信託及互惠基金，亦繼續以非香港註冊基金為主，總數2,337隻單位信託及互惠基金，當中有914家為香港註冊基金、其他1,423家為非香港註冊基金，主要以盧森堡、愛爾蘭註冊的基金為主導；在去年底獲註冊的開放式基金型公司，亦增至244家，較2022年底多出1.2倍。

證監會季內共處理135宗上市申請

IPO方面，證監會指季內該會共處理135宗上市申請，全年處理合共270宗，平均處理時間按年減少11%至108個營業日。季內亦有6家虛擬資產交易平台提交機構牌照申請。