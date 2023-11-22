證監會尋求對第一信用前董事等展開法律程序，涉冼國林及曹貴子。

證監會宣布，已根據《證券及期貨條例》第214條，在原訟法庭展開法律程序，就第一信用金融（8215）的5名前董事及一名前事實董事，涉嫌違反其受信責任，尋求對他們作出取消資格令。 證監會表示，涉事人等包括前主席兼執行董事冼國林、前事實董事曹貴子、前行政總裁兼執行董事曾仁光、前執行董事梁偉雄及何筱敏、前獨立非執行董事戴文軒。 第一信用金融目前停牌，停牌報0.108元。

證監會對冼國林、曹貴子等5人展法律程序 證監會通過調查發現，在2015年12月至2017年6月期間，曹貴子參與該公司業務或事務的管理，及作出屬董事性質的決定，藉此以第一信用的事實董事的身分行事。

2016年1月，曹貴子是第一信用進行的股份配售的承配人，兩個月後，曹及其兄長（曹貴宜），是第一信用所發行的供股中未獲認購的供股股份的認購人。然而，第一信用在分別就完成配售及供股而發出的公布（該等公布）中表示，所有承配人及認購人均為獨立第三方。 經證監會調查後，證監會指冼國林、曾仁光、梁偉雄、何筱敏、曹貴子因沒有披露曹為事實董事，以及導致該公司在該等公布中發出有關曹及／或其兄長的獨立性的虛假及／或具誤導性資料，違反他們對第一信用的責任。冼、曾、何及戴亦因在批准配售建議時沒有考慮該配售對該公司股東的攤薄影響違反其責任。