證監會尋求頒令取消中國糖果前CEO及CFO等人資格

證監會表示，已在原訟法庭展開法律程序，尋求對中國糖果控股有限公司（中國糖果）的7名前董事會成員及該公司的前財務總監作出取消資格令。

尋求頒令取消8名答辯人資格

證監會根據《證券及期貨條例》第214條提起的法律程序，指名8名答辯人，包括中國糖果前主席兼執行董事許金培；前行政總裁兼執行董事洪蔭治；前執行董事李宇娜及洪綺婉；前獨立非執行董事趙世存、朱偉華和王競強；及前財務總監王志洪。

證監會經調查後採取法律行動，調查發現，中國糖果的《2016中期報告》及《2016年報》載有關於該公司的財政能力的虛假及具誤導性描述，即分別將截至2016年6月30日及2016年12月31日的現金及銀行結餘誇大87%及97%。該公司曾偽造銀行及會計紀錄來掩飾其現金及銀行結餘被誇大的情況，即欺詐計劃。