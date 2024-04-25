證監會與聯交所聯合對中國生態旅遊可疑投資採取紀律行動

聯交所先發展事件再轉介證監會跟進

證監會指，有關調查主要針對他們干犯的失當行為，當中涉及向九名借款人授出13筆約3.63億港元和人民幣9,100萬元的貸款，及以3,500萬港元收購一家區塊鏈技術公司的37.5%權益。聯交所最初在中國生態旅遊截至2019年12月31日止年度的年度業績中，發現與上述交易有關的重大減值。此事遂轉介證監會跟進，經調查後有數項重大發現。

值得注意的是，證監會的調查發現部分貸款資金及投資認購款項，已支付予與2名前執行董事陳丹娜和劉婷有關的個人及實體。調查結果令人關注到該2名前執董是否未有履行其作為董事的誠信責任。證監會將關於資金轉移的資金追溯資料及所取得的其他證據轉交予聯交所，並同時繼續本身的調查。

3人損害投資者權益

證監會又表示，經考慮所有證據後，上市委員會作出裁定，其中包括有關資金流向令人關注到有否涉及該2名前執董及相關借款人的若干其他安排。這些資金流向亦令人嚴重地關注到該2名前執董作為董事的誠信責任的履行情況。尤其是，劉婷沒有妥善管理利益衝突，因她共同持有的實體看來收取了若干貸款資金。

聯交所的紀律行動包括向該2名前執行董事和1名現任執行董事吳京偉作出損害投資者權益聲明。他們3人曾參與批准相關貸款，而陳丹娜亦曾處理有關投資。聯交所認為，若該2名前執董及吳繼續留任，均會損害投資者的權益。