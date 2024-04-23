證監會證實調查一宗前僱員被指洩露機密案件　疑涉上市公司新耀萊

新耀萊指出，就公司所知，上述文件涉及相關監管機關正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃之同一集團進行之持續調查，該項欺詐計劃涉及包括促使及誤導公司發行日期爲2021年2月9日、2021年2月23日及2021年3月9日之三批可換股債券。

新耀萊表示，為保障公司及股東利益，新耀萊已於今年4月15日向百慕達最高法院呈請，提出委任共同臨時清盤人之單方面申請，獲百慕達法官信納。公司指，共同臨時清盤人之目的並非進行債務重組，亦非損害相關監管機構的刑事調查。

而百慕達法院頒令委任Deloitte Financial AdvisoryLtd.之Edward Willmott及Elizabeth Cava以及德勤．關黃陳方會計師行之黎嘉恩及何國樑為共同臨時清盤人。

證監會：非常重視事件

香港證監會表示，對新耀萊提及的指控正在進行調查，鑑於上述調查，一名個別人士已不再在證監會任職。證監會強調非常重視事件，由於調查仍在進行，無法提供進一步細節，以免影響調查結果。