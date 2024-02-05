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財經
2024-02-05 13:55:00

證監會：上半年將展開縮窄股份買賣差價相關工作

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證監會：上半年將展開縮窄股份買賣差價相關工作

證監會行政總裁、促進股票市場流動性專責小組成員梁鳳儀周一（5日）出席立法會會議後指，會繼續與港交所合作研究建議的中長期措施，以促進股市可持續發展，她又透露，上半年將展開縮窄股份買賣差價相關工作會。

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爭取東盟及中東等企業來港上市

梁鳳儀表示，會盡量引入更多市場產品，爭取東盟及中東等企業來港上市、或資金來港成立基金公司，為香港注入更多流動性，亦會與港交所研究，是否有更多方法可讓中小企集資。

而證監會今日將發布有關虛擬資產交易平台發牌制度的過渡期安排，其將於月底屆滿，梁鳳儀指，在港經營的交易平台，須向證監會申請牌照，才可繼續經營，申請將於2月29日截止，屆時若未有申請必須在5月底結束營業。

證監會支持23條立法和進行公眾諮詢

至於港府正就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，證監會主席雷添良表示，證監會支持23條立法和進行公眾諮詢，會協助政府收集和聆聽業界意見，亦會向外解說、解釋誤解和疑慮，確保投資者有信心在香港金融市場投資。

證監會料錄7.74億赤字

證監會又預計2024-25財年有7.74億元赤字，預算收入近17.2億元，按年增加3.5%，預算經常開支24.9億元，按年增長13.8%。雷添良稱，整體財政情況穩健，將研究開源節流，若節流後仍有赤字，會檢視收入來源。

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此外，證監會去年以54億元購入港島東中心12層作辦公室，雷添良強調，會方置業是以審慎態度及為未來辦事處有好根基而作出決定。

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