證監會：放寬海外主動型ETF在香港發行聯接ETF

證監會發表經修訂通函，容許採用「聯接基金（feeder fund）」結構的證監會認可聯接ETF（交易所買賣基金）在符合某些條件的情況下，根據簡化規定投資於來自不同市場的海外上市「主ETF」，當中包括主動型ETF。

根據證監會指，即日起生效的簡化規定，「主ETF」將涵蓋被動型及主動型ETF，而無需該會許可；亦將不限於特定的基金類別，前提是它們具有相當規模的管理資產及良好的往績紀錄；以及必須設有適當的保障措施和方案的計劃，確保其提供的投資者保障與證監會認可ETF有高度的可比性。

證監會稱，近期有產品發行人表達，非常有興趣將發展成熟的主動型ETF以聯接基金結構的方式由海外引進香港，並有望受惠於香港ETF市場成交額的強勁增長。該會又考慮到主動型ETF對投資者的潛在裨益，及為了促進香港ETF市場的發展，認為將現有適用於主ETF的簡化規定延伸至主動型ETF是恰當的。

提升香港吸引海外ETF競爭力

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，進一步簡化適用於聯接ETF的規定將為ETF發行人節省成本和提供靈活性，並拓闊投資者的投資選項，同時確保維持適當的投資者保障水平。此舉亦將提升香港在吸引海外ETF方面的競爭力，鞏固其作為卓越資產管理樞紐的地位。