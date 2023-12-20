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財經
2023-12-20 16:50:00

證監會：LonShiX及Bitbank涉虛擬資產相關欺詐行為　警已封網

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證監會：LonShiX及Bitbank涉虛擬資產相關欺詐行為　警已封網

證監會：LonShiX及Bitbank涉虛擬資產相關欺詐行為　警已封網

證監會告誡公眾，提防分別以「LonShiX」及「Bitbank (Global) Financial Holding Group」的名稱運作的實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為。

「LonShiX報稱假地址

證監會注意到，「LonShiX」在其網站上聲稱它的地址位於香港，而該地址是虛假的，該平台透過在社交媒體平台及即時通訊軟件上訛稱是獲銀行認可的投資專業人士的人，誘使投資者開立投資帳戶。

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「Bitbank」與日本加密貨幣交易所名稱相似

此外，證監會指「Bitbank」所採用的名稱與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似，但事實上兩者並無關聯；會方亦懷疑Bitbank可能曾透過網上渠道（包括其網站和社交媒體）散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料，聲稱它取得了證監會牌照，並已開始申請虛擬資產服務提供者的牌照。

證監會表示，上述聲稱全部皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為Bitbank的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人在其平台上交易。

LonShiX、Bitbank (Global) Financial Holding Group及它們的網站在2023年12月20日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。警方則已應證監會的要求，採取行動封鎖LonShiX及Bitbank的網站，以及相關的X帳戶。

證監會謹此再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的“好得令人難以置信”的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

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