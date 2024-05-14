譚仔業績｜譚仔國際全年少賺逾15%　日本成香港以外表現最佳市場

日本成香港以外表現最佳市場

集團指，來自香港以外市場的綜合收益按年增加25.1%，特別日本業務表現出色，收益顯著增長35.4%，而經營虧損亦錄得明顯減幅，可比較餐廳收入亦升逾40%。譚仔表示，主要歸功於有效提升營銷及營運能力，及與新外送平台UberEats及出前館（Demaecan）的合作成功，兩家外送合作夥伴在推動收益增長方面扮演重要角色，佔日本當地總收益約16.8%。

而來自中國內地市場的收益按年增33.5%，主要由於淨增加6間餐廳；新加坡收益增加14.2%，但集團表示，受到包括成本上漲、人力短缺及市場新力軍持續湧入，令來自該市場的可比較餐廳收入按年減少，加上不穩定的管理層影響銷售動力，導致業績未如理想。