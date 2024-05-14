譚仔業績｜譚仔國際全年少賺逾15%　日本成香港以外表現最佳市場

譚仔國際（2217）公布截至3月底止的業績，去年度溢利為1.19億元，按年少賺15.82%，撇除政府補貼後年度溢利為1.17億元，上升34.2%；每股盈利8.9仙，派末期息5.9仙，減少43.8%。
譚仔國際業績後一度跌逾6%，低見0.99元。現跌幅收窄，跌逾4%，暫報1.02元。
譚仔人均消費60.8元
集團指，錄得總收益27.48億港元，按年升5.9%，受惠於餐廳網絡淨增加14間及香港可比較餐廳收益輕微增長；整體顧客人均消費60.8元，下跌近1%；日均每餐廳收益3.42萬元，亦跌4.4%；經營利潤維持4.732億，跌0.4%。
日本成香港以外表現最佳市場
集團指，來自香港以外市場的綜合收益按年增加25.1%，特別日本業務表現出色，收益顯著增長35.4%，而經營虧損亦錄得明顯減幅，可比較餐廳收入亦升逾40%。譚仔表示，主要歸功於有效提升營銷及營運能力，及與新外送平台UberEats及出前館（Demaecan）的合作成功，兩家外送合作夥伴在推動收益增長方面扮演重要角色，佔日本當地總收益約16.8%。
而來自中國內地市場的收益按年增33.5%，主要由於淨增加6間餐廳；新加坡收益增加14.2%，但集團表示，受到包括成本上漲、人力短缺及市場新力軍持續湧入，令來自該市場的可比較餐廳收入按年減少，加上不穩定的管理層影響銷售動力，導致業績未如理想。
集團指，目前旗下兩大旗艦品牌「譚仔」及「三哥」合共於香港擁有近190間店舖。截至3月底，共有229間自營餐廳，三哥餐廳數目為109間，譚仔數目為120間。