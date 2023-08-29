譚仔母企東利多今年股價飆48%　創辦人身家升至11億美元

本港餐飲品牌「譚仔」（2217），其母公司日本食品連鎖企業Toridoll Holdings（東利多）股價，自年初起飆升48%，帶挈集團辦人粟田貴的身家亦上漲。據外媒報道，粟田貴身家已達11億美元（折合約86.3億港元）。
東利多全球餐廳數量近1,900家
《福布斯》報導，日本食品連鎖企業東利多控股創立於1990年，旗下最大品牌為「丸龜製麵」（Marugame Seimen），除在日本擁有1,000多家餐廳外，東利多控股還在美國、英國、柬埔寨、香港、印尼、菲律賓、台灣和越南開展業務，全球餐廳數量接近1,900家。
東利多將譚仔業務擴大自上市
東利多2017年在本港收購「譚仔」及「譚仔三哥」，於2021年以「譚仔國際」在本港股市掛牌，據截止2023年3月的全年業績，譚仔國際全年收益25.95億元，按年升14%；東利多亦積極拓展國際市場，創辦人粟田貴也希望持續擴大業務，東利多目前已撥出超過 6.5 億美元資金，併購歐洲、亞洲和大中華區的餐館，目標是在未來五年內將其餐廳數量增加2倍以上，達到5,500多家，營收達20億美元。
東利多股價今年飆48%
東利多業績亦表現亮眼。截至今年6月底季度業績，收入達3.6億美元創紀錄，較去年同期增長20%。帶動股價漲勢，年初至今漲幅達448.46%，令創辦人粟田貴財富攀升至11億美元。