譚仔母企東利多今年股價飆48%　創辦人身家升至11億美元

本港餐飲品牌「譚仔」（2217），其母公司日本食品連鎖企業Toridoll Holdings（東利多）股價，自年初起飆升48%，帶挈集團辦人粟田貴的身家亦上漲。據外媒報道，粟田貴身家已達11億美元（折合約86.3億港元）。

東利多全球餐廳數量近1,900家

《福布斯》報導，日本食品連鎖企業東利多控股創立於1990年，旗下最大品牌為「丸龜製麵」（Marugame Seimen），除在日本擁有1,000多家餐廳外，東利多控股還在美國、英國、柬埔寨、香港、印尼、菲律賓、台灣和越南開展業務，全球餐廳數量接近1,900家。