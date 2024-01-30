財政預算案2024｜ACCA料香港錄1220億財赤　籲減股樓印花稅

2月即將發表新一份財政預算案，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，香港全年將錄得1,220億財赤，並發表15項投資未來的建議，包括呼籲減股、樓的印花稅。

香港應實行「量入為出」原則

ACCA香港分會副會長何家輝稱，香港未來經濟仍然充滿挑戰，要實現「量入為出」的原則外，公共財政的運用非常重要，故建議政府檢視其營運方式及引入新科技，在不影響服務質素下降低成本，節省資源以投資未來。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉指出，該會建議政府擴大有關稅務優惠的資產類別，涵蓋工商物業投資；政府資本投資者入境計劃方面，除吸引全球高淨值人士投資香港資本市場，建議強制投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等，以與其他戰略發展產生協同效應。

此外，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，鑑於樓市過熱的風險減退，ACCA建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮；股市方面，為了進一步增強香港股市競爭力和投資者信心，該會建議進一步降低股市印花稅，例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付0.05%。