財政預算案2024｜ACCA料香港錄1220億財赤　籲減股樓印花稅

2月即將發表新一份財政預算案，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，香港全年將錄得1,220億財赤，並發表15項投資未來的建議，包括呼籲減股、樓的印花稅。
預計香港財政赤字達1220億元
ACCA香港分會表示，2023/2024財政年度的預計財政赤字為1,220億元，該會就財政預算案提出投資未來的15項建議，包括：
- 吸引外國企業在香港設立家族辦公室
- 設計資本投資者入境計劃下的強制投資安排
- 全面性檢討稅制
- 檢視政府營運方式及引入新科技，有效應用資源
- 完善人才引進政策
- 補貼個人技能提升以為新經濟做好準備
- 擴大稅收協定網絡
- 放寬合資格研發支出的稅務資格及引入現金回贈
- 提供本地知識產權的稅務優惠
- 引入北部大都會特定經濟區的獎勵措施以吸引企業和投資
- 支持綠色金融
- 設立地區總部或服務中心的獎勵計劃
- 進一步降低香港住宅物業印花稅
- 進一步降低股票交易印花稅
- 延長電動車的補貼
香港應實行「量入為出」原則
ACCA香港分會副會長何家輝稱，香港未來經濟仍然充滿挑戰，要實現「量入為出」的原則外，公共財政的運用非常重要，故建議政府檢視其營運方式及引入新科技，在不影響服務質素下降低成本，節省資源以投資未來。
ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉指出，該會建議政府擴大有關稅務優惠的資產類別，涵蓋工商物業投資；政府資本投資者入境計劃方面，除吸引全球高淨值人士投資香港資本市場，建議強制投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等，以與其他戰略發展產生協同效應。
此外，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，鑑於樓市過熱的風險減退，ACCA建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮；股市方面，為了進一步增強香港股市競爭力和投資者信心，該會建議進一步降低股市印花稅，例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付0.05%。