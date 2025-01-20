財經一周前瞻｜特朗普2.0時代開啟　日央行本周恐加息　Netflix等多間大企公布業績【1月20日更新】

【1月20日更新】美國當選總統特朗普(Donald Trump)將於當地時間周一(20日)中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。

另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期兩天的議息會議，並在周五公布利率結果。交易員預計日本央行本周加息的機會率約為八成。

投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。