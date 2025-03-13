財經一周前瞻｜美2月CPI緩和「特關稅」憂慮　Tesla反彈8%　年內減息3次希望重燃？【3月13日更新】

【3月14日更新】美國總統特朗普的關稅政策不明確性令市場感到擔憂，加上對美國經濟衰退憂慮升溫，美股周一(10日)遭遇「星色星期一」，道指一度跌逾1,000點，納指更曾跌4%兩年來最勁。本周市場關注美國周三(12日)公布的2月消費物價指數CPI，這一重要的通脹數據，以及生產者物價指數PPI，由於特朗普2月初已對中國商品再加徵了10%關税，今次CPI，這可能會推高美國通脹，假如通脹有失控回升的跡象，美股很可能再現拋售。

CPI增幅雙雙小於預期

此前，市場預期美國2月CPI的按年和按月增速均將回落，預計整體及核心CPI通脹按月升幅為0.3%，較1月回落0.2和0.1個百分點。結果美國周三公布，CPI按年增長2.8%，由2023年8月的高位回落；核心CPI按年增長3.1%，是2021年4月以來最低水平，增幅雙雙小於預期。

受消息影響，道指反覆偏軟，收市跌82點，報41,350點；納指則升212點，報17,648點，其中連日大跌的特斯拉(Tesla)反彈近8%，報248.09美元；Nvidia(輝達或稱英偉達)升逾6%，報115.74美元。

美國最新失業率升至4.1%

根據CME集團的FedWatch工具數據顯示，交易員昨晚押注，今年餘下時間至少減息3次的概率維持在六成以上。然而，「特關稅」攻策仍為通脹及減息的前景帶來不確定性。

上周五美國公布的2月非農新增職位報15.1萬人，略低於預期16萬人，前值14.3萬人，失業率小幅上升至4.1%。然而，聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟仍然保持良好勢頭，但貿易等政策帶來高度不確定性，因此聯儲局不需急於減息。

財經一周前瞻｜本周美國重點數據