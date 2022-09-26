貿易數據｜港上月出入口跌幅擴大 遜預期

政府統計處指，今年8月本港整體出口和進口貨值分別下跌14.3%和16.3%，跌幅分別按月擴大5.4個百分點及6.4個百分點，亦較市場預期下滑9.7%及10.2%為差。上月商品整體出口貨值為3,719億元，商品進口貨值為3,851億元，錄得有形貿易逆差133億元，相等於商品進口貨值的3.4%。

首8個月有形貿易逆差2487億

今年首8個月的商品整體出口貨值按年減2.9%，商品進口貨值則跌2.1%。首8個月錄得有形貿易逆差2,487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。經季節性調整的數字顯示，截至今年8月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值挫4%；商品進口貨值則減4.4%。

上月輸往亞洲整體出口貨值瀉14%，其中日本挫24.7%、內地亦跌19.4%、泰國減10%而新加坡則跌2.9%。其他地區方面，英國瀉54.1%、德國跌16%和美國下滑7.7%。

進口方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，韓國瀉29.4%、內地跌24.1%、泰國減21.9%、日本則瀉21.5%。來自越南則升46.3%和馬來西亞揚9.7%。至於貨品方面，上月部分主要貨品類別整體出口貨值錄得跌幅，尤其是電動機械、儀器和用具及零件，減277億元，跌13.8%；通訊、錄音及音響設備和儀器跌169億元，跌27.9%。另一方面，專業、科學及控制用儀器及器具則增51億元，升55.7%。

出口表現面對龐大壓力

政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾的影響下，上年商品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。 展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。主要先進經濟體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈干擾也增添不確定性。