賀一誠稱澳門可發展半導體下游產品

澳門行政長官賀一誠在立法會答問會上稱，澳門可發展半導體下游產品。（資料圖片）

澳門行政長官賀一誠昨日出席澳門立法會答問會時表示，澳門經歷疫情後，面臨較多困難，需思考未來如何發展新經濟體系。期間他提到，近期有涉及國家投資大型半導體項目，資金涉及400億元，澳門可配合相關下游產品，支撐新興產業發展方向。

賀一誠表示，澳門特區政府第二個五年規劃清楚列明，四大產業發展的方向不變，深合區也循該方向發展。澳門經歷疫情後，面臨較多困難，全球亦備受影響。近兩年可見，國際上股票、債券均大幅下滑，全球正尋找新機遇作發展。

他續稱，現時新興行業不斷發展，本地居民對較多新興產業並不熟悉。目前深合區以高科技、大健康產業為主，有涉及國家投資大型半導體項目，在此澳門可配合相關下游產品，支撐新興產業發展方向，澳門商界可探討相關方向發展機遇。

賀一誠稱，無論有否疫情，新興產業一直按照社會需求而發展，人工智能是未來新興產業的主打方向，值得澳門青年關注。深合區第一個元宇宙項目正在開展，如何通過元宇宙參與發展，希望年輕一代就相關方向有更多思考。

他希望，澳門未來產業多元化的同時，博彩及會展業對政府稅收不低於40%，其餘板塊，如金融保險、批發零售、建築工業、公共行政暨教育和大健康冀各佔15%。至於2020和2021博彩業在稅收佔比則約21和28%。