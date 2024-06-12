走向未明｜美息口不明疊加人幣大跌 恆指曾失萬八 北水18連買撐

假期間不利因素疊加，美國減息機會降低、加上美匯走強令人民幣走弱；港股假後低開203點後，一度失守一萬八千關口，觸及17,994，雖然萬八關有買盤跟進，恆指收報18,176點，跌190點或1.04%。市場人士關注，港股會否測試下一站技術支持位17,875。
美匯持續在105關前徘徊，躍躍欲升，官方假後將人民幣中間價調低29點子後繼續偏軟，在岸人民幣收市報7.2541兌1美元，創近7個月新低，跌達115點子。在股份盈利受累陰霾下，港股昨日下跌股分達1235隻；但在4大指數中，防守強的紅籌指數跌幅最大，跌2.11%，科指跌幅從2%顯著收窄，最後跌0.45%。
值得留意的是，收市後數據顯示，北水昨日繼續淨買入102.8億元。這是第18個交易日淨買入港股。
運費指數跌 碼頭航運股暴挫
航運碼頭股顯著受壓。內地集運指數(歐線)主力合約曾瀉近一成，航運碼頭股受壓。中遠海控(1919)全日大跌12.9%；旗下東方海外(316)則急跌9.4%；系內中遠海能(1138)也瀉12.8%。
資源股受壓：金價暴跌，招金(1818)瀉10.3%，山東黃金(01787)插8.7%。其他商品股也受壓，中鋁(2600)瀉5.1%。
中金：選高息、新質生產力、有力加價股份
內地券商中金認為，港股要再向上，必須見到經濟改善，而經濟改善，則必須有中央投入財政去刺激。所以，建議著眼3大對應主題：1.高息股，如傳統的電信、能源、公用事業及部分有現金牛的互聯網消費股；2.政策支持或景氣向上板塊，如電信設備、技術硬件、半導體、軟件與服務等，料仍有受惠財政支持空間；3.有機會漲價行業，如天然氣、有色金屬及公用事業，甚至部分必需消費品。