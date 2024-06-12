走向未明｜美息口不明疊加人幣大跌 恆指曾失萬八 北水18連買撐

內地券商中金認為，港股要再向上，必須有中央投入財政去刺激經濟。(中新社)

假期間不利因素疊加，美國減息機會降低、加上美匯走強令人民幣走弱；港股假後低開203點後，一度失守一萬八千關口，觸及17,994，雖然萬八關有買盤跟進，恆指收報18,176點，跌190點或1.04%。市場人士關注，港股會否測試下一站技術支持位17,875。

美匯持續在105關前徘徊，躍躍欲升，官方假後將人民幣中間價調低29點子後繼續偏軟，在岸人民幣收市報7.2541兌1美元，創近7個月新低，跌達115點子。在股份盈利受累陰霾下，港股昨日下跌股分達1235隻；但在4大指數中，防守強的紅籌指數跌幅最大，跌2.11%，科指跌幅從2%顯著收窄，最後跌0.45%。