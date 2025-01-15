跨境支付懶人包｜FPS轉數快料年中可用　每日上限多少？大灣區置業問題一文看清

金管局與人民銀行近日宣布6項金融合作新措施，包括落實香港的轉數快(FPS)和內地快速支付清算系統(IBPS)對接，讓兩地居民能透過手機號碼或帳戶號碼進行即時到帳的全天候(7X24小時)的服務，部分服務最快將於今年中推出，日後港人在大灣區的消費和置業將更便利。《am730》整合金管局網站上的常見問題集，幫助讀者了解兩地跨境支付的交易和途徑安排，包括每日上限及如何在大灣區置業等，方便讀者一文看清。
跨境支付懶人包｜港人匯款內地目前有何安排？
根據內地法規，港人可通過銀行辦理跨境匯款，用於旅遊、商務、留學及日常支出(如交通、飲食、學費、醫療)，但不得用於投資內地金融產品。
銀行匯款人民幣每日上限8萬元 每年有外幣等值5萬美元額度
香港居民每日可向自己在內地的同名賬戶匯入最多8萬元人民幣。內地銀行可能會對連續多天的大額匯入進行核查，建議提前諮詢。符合需求的匯款可直接辦理，不佔用每日額度，但需提供相關證明材料。
選用非人民幣(如港元)時，無每日額度限制。每人每年可享有等值5萬美元的結匯便利化額度，毋須提供證明。如額度用盡或金額超過，則需提供相關證明。對於大額合資格交易(如學費、醫療費用)，可查詢相關機構的跨境收款方式。
跨境支付懶人包｜銀行以外有甚麼匯款途徑？
個別在港的儲值支付工具(如電子錢包)目前提供跨境個人匯款服務，額度根據賬戶認證級別設定，包括每筆、每日、每月或每年的上限，並需符合匯款要求(如同名薪酬匯款、親屬贍家匯款等)。
港人可使用香港電子錢包在內地大部分商戶消費，並可選擇多種支付方式，如外卡和已綁定外卡的內地電子錢包。但需注意，目前綁定外卡的內地支付工具，不支持個人跨境轉賬。
跨境支付懶人包｜港人大灣區置業如何進行跨境匯款支付？
內地金融管理部門於2024年初推出匯款便利化安排，為港人在大灣區城市(包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶)置業提供穩妥方案，允許購房款項通過兩地銀行體系匯入內地。目前大部分香港零售銀行已提供相關服務，具體操作流程可向銀行查詢。
至於內地居民在港置業問題，由於內地個人不得將大量資金匯出買樓及投資，內地買家匯款至港仍然受限。業界人士呼籲政府應研究更便利的途徑，以防內地買家採用違規的集資方式。
跨境支付懶人包｜「港漂」如何將在港薪酬匯回內地？
內地法規允許個人合法的薪酬收入從境外匯入內地。在香港工作的內地居民可在同一銀行辦理不佔年度便利化額度的薪酬匯款，銀行在確認薪酬真實的情況下，可免審核重複材料。目前部分香港銀行和儲值支付工具已提供相關服務，具體可向相關機構查詢。
跨境支付懶人包｜帶現金往返兩地有何規定？
根據內地法規，個人攜帶人民幣現金過境，每人每次上限為2萬元；攜帶外幣則為等值5,000美元，毋須向海關申報。
根據香港法規，抵港人士如持有總值超過12萬港元的現金，須使用紅通道向海關申報。
跨境支付懶人包｜港人在內地匯款香港有何規定？
內地允許香港居民將符合條件的款項匯款至香港，但需注意以下事項：
- 薪酬匯出：在內地獲得的合法薪酬可憑相關證明(如身份證明、勞動合同、稅務憑證等)辦理。對於在內地工作的香港居民，若在勞動合同有效期內再次辦理薪酬購匯，銀行可免審核重複性材料。
- 售房資金匯出：在內地賣樓所得資金可憑相關證明(如身份證明、登記合同、稅務憑證等)辦理匯款。
跨境支付懶人包｜內地居民匯款香港有何規定？
目前內地居民每年享有等值5萬美元的購匯便利化額度，可憑身份證明文件在銀行兌換人民幣並匯出。該額度一般僅限於消費性支出。若選擇不佔用或超過額度，可憑真實材料證明匯款用於合規支出(如旅遊、留學、境外就醫等)，銀行審核後辦理。
個人名下持卡提款限額為每年10萬元人民幣，每日1萬元。內地居民出境旅遊、商務及留學所涉衣食住行購等支出，可在境外使用扣賬卡、信用卡或移動支付，不會影響結售匯年度便利化額度或現金提取限額。