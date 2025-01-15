跨境支付懶人包｜FPS轉數快料年中可用　每日上限多少？大灣區置業問題一文看清

跨境支付懶人包｜港人匯款內地目前有何安排？

根據內地法規，港人可通過銀行辦理跨境匯款，用於旅遊、商務、留學及日常支出(如交通、飲食、學費、醫療)，但不得用於投資內地金融產品。

銀行匯款人民幣每日上限8萬元 每年有外幣等值5萬美元額度

香港居民每日可向自己在內地的同名賬戶匯入最多8萬元人民幣。內地銀行可能會對連續多天的大額匯入進行核查，建議提前諮詢。符合需求的匯款可直接辦理，不佔用每日額度，但需提供相關證明材料。

選用非人民幣(如港元)時，無每日額度限制。每人每年可享有等值5萬美元的結匯便利化額度，毋須提供證明。如額度用盡或金額超過，則需提供相關證明。對於大額合資格交易(如學費、醫療費用)，可查詢相關機構的跨境收款方式。

跨境支付懶人包｜銀行以外有甚麼匯款途徑？

個別在港的儲值支付工具(如電子錢包)目前提供跨境個人匯款服務，額度根據賬戶認證級別設定，包括每筆、每日、每月或每年的上限，並需符合匯款要求(如同名薪酬匯款、親屬贍家匯款等)。

港人可使用香港電子錢包在內地大部分商戶消費，並可選擇多種支付方式，如外卡和已綁定外卡的內地電子錢包。但需注意，目前綁定外卡的內地支付工具，不支持個人跨境轉賬。