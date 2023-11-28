轉數快FPS｜港泰推跨境支付互通　金額上限7800元

轉數快／FPS｜港人遊泰國付款將更方便，自下周一12月4日起，香港轉數快（FPS）將與泰國的PromptPay推行兩地快速支付系統互通，據本地傳媒報道，首階段約只有逾10間銀行及儲值支付工具營運商參與兩地跨境支付，初期大行渣打，以及星展等多間中小行未能支援服務，而報道又指，付款或有預設金額上限，為等值1,000美元（折合約7,800港元）。
首階段渣打、星展等銀行未能跨境支付互通
《星島日報》引述消息人士報道，首階段有10間機構，同時參與支援雙邊跨境支付。據悉，包括滙豐、中銀香港、恒生、東亞、交銀香港、花旗、富邦、八達通、Tap & Go等；至於渣打香港於初期則未能為其客戶提供轉數快在泰付款服務，但能夠受理泰人在港付款的商戶收單。而泰國方面，首階段會有數間當地銀行，參與支援泰人在香港以PromptPay付款。
報道又引述消息人士指，為符合防洗錢的指引要求，香港人到泰國若以轉數快付款，或有預設金額上限，等值為1,000美元（折合約7,800港元）。
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金管局總裁余偉文於上月在「轉數快 x 中小企」研討會上預告，12月4日起，轉數快將與PromptPay連接，屆時遊泰港人可在當地使用轉數快於800多萬間受理PromptPay的商戶掃描二維碼付款，並即時進行兌換；同樣泰國旅客可在香港近5萬間受理轉數快支付的商戶使用PromptPay付款。