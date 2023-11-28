轉數快FPS｜港泰推跨境支付互通　金額上限7800元

轉數快／FPS｜港人遊泰國付款將更方便，自下周一12月4日起，香港轉數快（FPS）將與泰國的PromptPay推行兩地快速支付系統互通，據本地傳媒報道，首階段約只有逾10間銀行及儲值支付工具營運商參與兩地跨境支付，初期大行渣打，以及星展等多間中小行未能支援服務，而報道又指，付款或有預設金額上限，為等值1,000美元（折合約7,800港元）。

首階段渣打、星展等銀行未能跨境支付互通 《星島日報》引述消息人士報道，首階段有10間機構，同時參與支援雙邊跨境支付。據悉，包括滙豐、中銀香港、恒生、東亞、交銀香港、花旗、富邦、八達通、Tap & Go等；至於渣打香港於初期則未能為其客戶提供轉數快在泰付款服務，但能夠受理泰人在港付款的商戶收單。而泰國方面，首階段會有數間當地銀行，參與支援泰人在香港以PromptPay付款。