退休｜香港生活質素僅68分 低於全球平均

滙豐發表首份《生活質素報告》，出於經濟原因逾七成香港人預計會退休後繼續工作。是次訪問包括香港在內9個市場不同世代富裕人士對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分(滿分100分)，低於全球平均分(75分)。

七成港人退休後繼續工作

香港受訪者平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作。談到退休後的生活，香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中對醫療成本擔憂為受訪市場中最高，另為應付退休生活，本港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃(強積金)。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，退休後的憂慮，如生活成本和醫療負擔，皆反映個人化及全面財富規劃的重要性，以確保生活質素並為意外狀況做好準備。