退休｜香港生活質素僅68分 低於全球平均

滙豐發表首份《生活質素報告》，出於經濟原因逾七成香港人預計會退休後繼續工作。是次訪問包括香港在內9個市場不同世代富裕人士對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分(滿分100分)，低於全球平均分(75分)。
七成港人退休後繼續工作
香港受訪者平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作。談到退休後的生活，香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中對醫療成本擔憂為受訪市場中最高，另為應付退休生活，本港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃(強積金)。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，退休後的憂慮，如生活成本和醫療負擔，皆反映個人化及全面財富規劃的重要性，以確保生活質素並為意外狀況做好準備。
逾四分一擬移居提升生活質素
《生活質素報告》的其他重點調查結果包括：身體健康得分較高的受訪者在心理健康方面得分較高的可能性是其他受訪者的9倍。同樣地，經濟狀況良好的人在心理健康方面獲得高分的可能性為其他人的4.3倍；平均而言，千禧世代受訪者渴望比嬰兒潮世代受訪者早7年退休；當前經濟不穩的影響逐漸顯現； 58%全球受訪者將獲得財富以確保短期財務穩健為首要財務目標。超過四分一受訪者計劃在將來移居以提升生活質素。只有少於一半受訪者作財富傳承，另外20%的受訪者表示他們不確定如何開始遺產規劃。
滙豐《生活質素報告》收集來自內地、香港、印度、馬來西亞、墨西哥、新加坡、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國等9個不同市場的2,250名受訪者的數據，以了解對他們如何定義良好生活質素。