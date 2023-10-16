造市案｜馬可數字科技主席鄧志華已獲保釋及離港，股份今復牌彈逾一成。

兩上市公司涉操縱股價滿足納入指數條件 證監會及廉政公署8月公布消息，有兩家上市公司涉操縱股價以滿足納入指數條件，馬可數字科技其後稱，「執法機關」已就涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動，前往公司香港主要辦事處，並取得若干合作文件。 證監會及廉署早前指出，經調查發現，集團組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。



翻查資料，馬可數字科技今年8月獲恒指公司獲入恒生綜合指數，即港股通投資範圍所參考指數，馬可數字科技納入港股通未受事件影響，惟公司股價大起大落。從公布被執法機關聯合行動後，公司股價至今累跌逾9成。至於另一涉事公司則為友聯國際教育（1563）。 馬可數字科技披露交易 同時，馬可數字科技亦公布一宗漏報交易。今年2月，向獨立第三方收購Hope Talent全部股權，後者間接持有北京雲圖29%權益，其主要從事基於雲計算技術和大數據平台為中國智慧城市提供綜合解決方案。現金代價1.17億元。交易已於6月9日落實。