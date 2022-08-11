郭明錤再估兩款iPhone 14 Pro加價15% 富士康預告消費電子產品放緩

知名分析師、天風國際的郭明錤昨晚又在推特（Twitter）發文，由於兩款iPhone 14 Pro （iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max）價格上調和更高的出貨比例，其估計iPhone 14系列的平均售價會較iPhone 13系列增加約15%，至約新台幣29,925元至31,421元，即約1,000至1,050美元，而鴻海/富士康是iPhone 14系列平均售價（ASP）提升的贏家之一。

郭明錤還指出，稱鴻海是iPhone 14系列的主要EMS（訂單比率為60%至70%），因此集團收入將顯著受惠iPhone 14系列ASP的提升，而這也難怪鴻海將全年營運由原先預期「大致持平」上調為「成長」。

全球最大的iPhone組裝企業富士康科技表示，市場對智能手機和其他消費電子產品的需求正在放緩，促使該公司對本季度持謹慎態度。

富士康董事長劉揚偉稱，今年餘下時間智能手機市場的表現可能與上年同期持平，市場正面對的風險，包括地緣政治局勢、通脹和新冠疫情等。智能消費子產品，包括智能手機，錄得「重大增長」，佔收入約一半，但預期7至9月的季度僅會持平。當前飆升的通貨膨脹和經濟不確定性導致消費者縮減可支配支出，削弱了對包括智能手機在內的電子產品的需求。

富士康董事長：今年餘下時間智能手機市場表現或僅持平

富士康昨天公布第二季淨利潤增長12%至333億新台幣，超過市場預期，收入亦上升12%，主要受惠於強勁的雲計算產品需求。