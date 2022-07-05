重貨壓境｜港產獨角獸深淵 快狗市值斬半 商湯解禁沽壓恐遠未完

港上市的兩大港產「獨角獸」快狗打車(2246)及商湯(020)近日齊齊墮深淵，前者上市6個交易日跌足6日，累瀉47.9%，市值由逾132億元，大縮至僅餘69億元；後者上市禁售期在上周四鬆綁後即連續兩日大成交下急挫，累失56.8%。更甚的是，按中央結算系統(CCASS)數據，商湯上月合共有近172億股或66.2%股權淨存入，相關股份可隨時沽售，惟商湯近兩日成交額僅28.4億股，不排除解禁股沽壓遠遠未完。

按CCASS數據，上月淨新增171.9億股商湯股份，當中66.66億股或25.66%在上星期存入；即使單計上周四解禁日，單日已淨增約31.1億股或近12%股權。

新增的商湯存倉分布多間不同證券行，以中資券商為主，大戶為富途證券，在上月中兩日內累計存入約58.1億股；中金亦在上月中起存倉明顯上升，單計上周四已有24.3億股或9.36%股權轉入，全月累計有36.5億股股權存入。其他商湯持倉大幅上升的券商有華泰金融、國泰君安及海通國際等。

兩日成交僅消化不足兩成轉倉股

商湯上周四插水46.8%後，昨再挫18.9%或0.59元，至2.54元，連跌3日累挫59%，較上市價3.85元則潛水34%，市值851億元。以每手1,000股及商湯高位9.7元計，上市時抽中的投資者由一度最多帳面賺5,580元，變成要倒蝕1,310元。另外，商湯近兩日成交約28.4億股，即使全數為解禁股，亦只消化了上周的四成轉倉股份，佔上月全月轉倉股份亦不足兩成。

按商湯招股書，集團在2015年至2020年9月上市前共有12輪融資，每股成本由0.02美元至0.4094美元(約0.156港元至3.19港元)不等，共涉及約210億股，當中首10輪或148億股的成本價仍低於現價，意味即使商湯股價再低殘，不少前期投資者帳面仍大賺。

憧憬納港股通 大行料股價漸穩

不過券商普遍認為，商湯只要捱過今輪沽壓仍值得看好。光大證券認為集團流動性及市值，符合8月納入港股通的條件，相信股價屆時會有北水支撐。滙豐亦指商湯目前估值遠低同業，預料股價表現可逐漸重返基本因素，惟目標價由8元，降至5元，評級維持為「買入」。

