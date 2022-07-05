野村：主要經濟體未來12個月或陷入衰退

野村發表報告警告，央行的緊縮政策及生活成本上漲，全球經濟明年將出現同步放緩，多個主要經濟體包括美國、歐盟、英國、澳洲、加拿大及南韓未來12個月更可能步入衰退。「越來越多跡象顯示，全球經濟成長正同步放緩，各國的增長再也不能僅依賴出口反彈，這也促使我們預測未來將出現多次衰退」。

由野村分析員Rob Subbaraman與Si Ying Toh共同撰寫的研究報告指出，各國央行在2023年加息周期結束前，可能寧願過度緊縮，即使要犧牲經濟增長也在所不惜；而隨著物價壓力從大宗商品擴散至服務品項、租賃與薪資，高通脹可能持續一段時間。

至於衰退程度，各國將有所不同。野村預測，美國可能從今年第四季開始，出現五個季度的輕微但長期的衰退；在歐洲，如果俄羅斯完全切斷區內的天然氣供應，可能大幅加深衰退。野村認為，美國與歐元區經濟2023年可能萎縮1%。

美國與歐元區經濟 2023 年可能萎縮 1%

該行估計日本經濟出現溫和衰退，原因是持續的政策支持，抵消押後重啟經濟的影響。至於中國是少有出現復甦的經濟體，主要得益於寬鬆的經濟政策，但鑑於中國實施嚴格的清零政策，當地恢復封鎖抗疫的風險依然存在。

該行相信，目前股市尚未全面反映加息因素，令市場短期內繼續動盪。