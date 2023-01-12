金價逼千九美元 本月漲3.5% 創8個月高

國際金價今年開局以來累升約3.5%，昨一度見8個月高位，每安士曾報1,890.85美元。分析指，金價造好主要受惠中國人民銀行連月增持黃金儲備，加上世界黃金協會(WGC)數據顯示，去年12月全球黃金交易所買賣基金(ETF)淨流出量減慢至4噸所致。至於金價去年累跌0.2%，上下波幅介乎1,618美元至2,078美元，連續兩年下挫。

財經網站FXStreet分析師Dhwani Mehta撰文指，市場關注美國今日公布的通脹數據，以左右聯儲局議息決定，倘通脹持續回落，將令當局放慢緊縮步伐緊縮政策步伐，金價已經突破多月高位，預期1,900美元將是下一個目標，假如突破這關口，這進一步上望去年5月高位1,910美元。