金價逼千九美元 本月漲3.5% 創8個月高

國際金價今年開局以來累升約3.5%，昨一度見8個月高位，每安士曾報1,890.85美元。分析指，金價造好主要受惠中國人民銀行連月增持黃金儲備，加上世界黃金協會(WGC)數據顯示，去年12月全球黃金交易所買賣基金(ETF)淨流出量減慢至4噸所致。至於金價去年累跌0.2%，上下波幅介乎1,618美元至2,078美元，連續兩年下挫。
財經網站FXStreet分析師Dhwani Mehta撰文指，市場關注美國今日公布的通脹數據，以左右聯儲局議息決定，倘通脹持續回落，將令當局放慢緊縮步伐緊縮政策步伐，金價已經突破多月高位，預期1,900美元將是下一個目標，假如突破這關口，這進一步上望去年5月高位1,910美元。
分析料最牛可見4000美元
瑞士亞洲資本(Swiss Asia Capital)執行董事兼首席投資總監Juerg Kiener早前預期，金價今年有機會觸及2,500美元至4,000美元，金市將有機會出現大幅波動，「幅度不會只有10%或20%，甚至真的可能創新高」。他解釋，今年第一季很多經濟體恐面臨「些微衰退」，央行將因此放慢加息步伐，唯一吸引所有央行持有的資產正是黃金。
盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen指，近日金價造好，受到央行增持黃金影響，春節前黃金需求料強勁，該行早前料金價今年或見3,000美元。而美國富國銀行(Wells Fargo)料金價今年介乎1,900至2,000美元；荷銀(ABN AMRO)則預期金價今年目標為1,900美元。